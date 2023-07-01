台鐵桃園站員工特別穿上「TPASS」背心引導走專用通道，但仍有零星走錯通道情況。(蔡依珍攝)

1200月票假日上路，台鐵桃園站員工緊盯防走錯道。

基北北桃1200通勤月票1日上路，首度納入台鐵，適逢假日正好提前預演，為周一壓力測試準備，台鐵桃園站員工特別穿上「TPASS」背心引導走專用通道，但仍有零星走錯通道情況，乘客多反映希望能走一般通道。特別到桃園站視察的台鐵副局長馮輝昇說，目前正在修訂程式，力拚10月完成系統整合，屆時民眾就能走一般通道。

住桃園在台北上班的陳姓通勤族，1日正好要赴公司加班，他很開心1200月票納入把桃園和台鐵都納入，初估每月約可省下2000元，直讚是「大確幸」。

TPASS行政院通勤月票，基北北桃都會通7月1日正式啟用，即日起持基北北桃都會通1200元定期票，即可享有起訖點在基北北桃生活圈內之台鐵、國道（公路）客運、市區公車、機場捷運與雙北捷運（含輕軌）、公共自行車等公共運輸運具，於啟用日起30日內一票到底、無限次搭乘之優惠。除了通勤月票以外，民眾持桃園敬老愛心卡搭乘台鐵，只要起站或迄站為本市轄內火車站，每趟次至多補助30元。

桃園市交通局表示，截至6月底前，完成基北北桃都會通設定的卡片張數已經超過12萬張，在正式啟用的首日，交通局也派員至桃園市內各大重要台鐵車站、機場捷運站及市區客運站了解使用情形，目前使用狀況良好。

交通局長張新福說明，機捷部分於A1、A8、A7站進出的使用人數最多，民眾皆能順利通過專用通道。而台鐵車站因同時啟用敬老愛心卡優惠，部分民眾因持敬老愛心卡走一般通道而無法通過，經現場人員導引後皆可順利進出站。市區客運的部分，民眾上下車刷卡皆可順利啟用，無發現異常。另外公共自行車的部分目前皆可正常使用。

在通勤月票啟用的首日，桃園市轄管的大眾運具使用情形良好，也無明顯排隊人潮，預期7月3日上班日將有通勤人潮的出現，交通局也準備好「桃園區中正藝文園區至機場捷運A10山鼻站」及「八德大湳至鶯歌火車站」2條往軌道場站的專車路線，歡迎民眾在上班通勤日時搭乘，持TPASS行政院通勤月票、基北北桃都會通，共享基北北桃生活圈大眾運輸的便捷。