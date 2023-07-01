國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜今(1)日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，引發外界熱議。退役少將栗正傑表示，今日侯、韓會面，「不見得是最好的藥方，但絕對是一個很好的藥引子」，他也提到軍校的校訓「親愛精誠」的精神，相信黃復興的黨員面對大局，都會親愛精誠、團結向外。

韓國瑜今日致詞時，隻字不提「侯友宜」，把重點全放在與黃復興的情愫，也細數跟軍校的淵源。韓也向黃復興黨員喊話，務必要集中所有的力量，了解中華民國2024是最重要最神聖的選戰。

栗正傑今在政論節目《中天辣晚報》表示，他自己是黃復興黨部的黨員，也是軍校的同學，他很了解台下這些軍校同學的想法，「韓國瑜不是唯一的藥方，但一定是藥引子」，尤其是在黃復興的場子促成侯友宜、韓國瑜會面。

對於侯友宜沒有未4年前的事情向韓道歉，栗正傑坦言，可能侯友宜個性比較拘謹、放不下身段，而韓國瑜很熱情，兩個人的互動才有些美中不足。

栗正傑也說，韓粉不全是黃復興黨部，但黃復興黨部是韓粉很重要的一份子，就像是鋼筋混凝土裡的水泥一樣，是鐵票、絕對會支持中華民國，我們的校訓就是「親愛精誠」，就算同學間有不同看法，但面對大局時，就是親愛精誠、同舟共濟，團結一致向外。

栗正傑強調，韓國瑜今天與侯友宜見面，不見得是最好的藥方，但絕對是一個很好的藥引子。

栗正傑也提到，與民眾黨主席柯文哲占優勢的年輕票不同，深藍是下刀子都會去投票，且有一些轉向柯的韓粉會回到國民黨，他也相信，黃復興黨部的黨員都會以大局為重，下架民進黨是共同的心聲，正統國民黨的提名人選還是侯友宜、是正藍軍，黃復興黨部很快就串聯起來，力挺侯友宜。