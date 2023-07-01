「廣達游藝獎」全部得獎者大合照。（廣達文教基金會提供）

將美感主題融入教學設計、幫助學生有系統地認識藝術，同時串連生活，啟發學生主動學習。十多年來不曾間斷舉辦的「廣達游藝獎」，今年迎來第14屆，這個由教育部與廣達文教基金會攜手辦理的活動，其中最為吸引目光的導覽達人總決賽，今日（7/1）於疫情之後，重新回到廣達集團總部廣藝廳盛大舉行。

活動一開場，由廣達集團董事長林百里以「百里爺爺」身份與他的AI智能小助理合製了一支細數《廣達游於藝》歷年策畫的29個藝術展覽短片，引領現場來賓回顧策展歷程，影片同時剪輯即將推出的第30個展覽主題——「筆墨行旅 在東方名畫中旅遊」的部分精彩內容。林百里表示，與時俱進的《廣達游於藝》展出形式將進一步創新，讓台灣的孩子與世界接軌，迎接元宇宙的挑戰！

教育部常務次長林騰蛟也在致詞中表達了對「廣達游藝獎」的熱情支持。他表示，教育部自103年起與廣達文教基金會共同推動「游於藝」計畫已邁入第10 年，這項計畫引進國內外畫作，實踐藝術即生活的教育目標，正是108課綱所強調的跨領域學習精神。教育部將繼續透過整合各方的資源和力量，為學校提供更豐富多元的藝術教育學習資源，引領學生開拓廣闊的學習視野。

教育部次長林騰蛟致詞。（廣達文教基金會提供）

廣達文教基金會執行長徐繪珈致詞時則指出，每屆「導覽達人」總決賽最緊張也最為精采的亮點，就是隨機抽選畫作導覽的環節，不僅考驗孩子的臨場反應能力，也是對導覽技巧的熟練度提出了挑戰。徐繪珈強調，這種形式設計可讓比賽更具挑戰性和趣味性，同時可激發孩子的創意力和增進口語表達能力。

本屆比賽共吸引來自全台灣、馬來西亞吉隆坡和印尼雅加達等地的1515位學生踴躍報名參賽，經過競爭激烈的初賽、複賽程序後，國小以及中學組各有6位選手進入總決賽，其中，中學組就有3位同學曾是國小組的獲獎同學，到了國中繼續參賽，他們以行動肯定這個比賽對於個人成長有十足的幫助。

廣達文教基金會執行長徐繪珈致詞。（廣達文教基金會提供）

今天的頒獎典禮上，還特別表彰參與112學年計畫的20位縣市盟主。這些盟主們共同規劃出269場巡迴展覽，為學生提供更多與藝術接觸的機會。同時，首次設立的「游藝亮點獎」也在典禮中頒發，以表彰在計畫推廣和教學方面取得優異成績的學校或機構。

榮獲本屆「行政推手獎」的得獎者，包括台南市開元國小的李添旺校長、陳艷如主任以及玉山國小的鄭宇盛校長，主辦單位特別感謝他們的無私奉獻和七年的辛勤努力。

典禮中也播放了台北市忠孝國中和新竹縣竹北國小的代表攝製的《童拍童學》影片，透過影片，可以感受到台灣的網路新世代，對於藝術的熱情和創意表達與過去截然不同，充分展現他們的獨特創意。

本屆導覽達人中學組首獎，最後由高雄中山附中孔令柔緊扣主題，講解生動，桃園大園國際高中謝欣悅放入形象比喻，使語言更加生動，及遠從馬來西亞吉隆坡臺灣學校來的徐子晴表情自然，洋溢著濃郁的青春氣息獲得評審肯定。國小組則由臺中仁愛國小亷愛齡以幽默激情，肢體語言得體，高雄市福山國小陳永齊口條清晰，條理分明，以及新竹縣竹北國小梁方守導覽時閃現著富有哲理的語言而得到評審青睞。

「廣達游藝獎」中學組首獎。（廣達文教基金會提供）

「廣達游藝獎」國小組首獎合影。（廣達文教基金會提供）

第十四屆 廣達游藝獎 獲獎名單：

行政推手獎

台南市開元國小李添旺校長

台南市玉山國小鄭宇盛校長

台南市開元國小陳艷如主任

導覽達人首獎

國小組

臺中市仁愛國小 亷愛齡

高雄市福山國小 陳永齊

新竹縣竹北國小 梁方守

中學組

桃園市大園國際高中 謝欣悅

馬來西亞吉隆坡臺灣學校 徐子晴

高雄市中山附中 孔令柔

導覽達人優等獎

國小組

臺南市海佃國小 翁翊齊

臺南市南科實中 焦子晴

桃園市青溪國小 謝沂叡

中學組

新竹縣誠正中學 李同學

雲林縣斗六高中 張嘉莉

基隆市碇內國中 王韋蘋

網路人氣獎

小學組：高雄市福山國小 陳永齊

中學組：高雄市中山附中 孔令柔