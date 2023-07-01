歐洲巴爾幹半島古城杜布羅夫尼克（Dubrovnik）是HBO奇幻史詩影集《冰與火之歌》取景地之一，年年吸引大批劇迷與觀光客到訪。爆量遊客製造的恐怖噪音早已令居民痛苦不堪，市府日前宣布一系列維護生活品質的措施，今夏率先實施「舊城區禁止拖行附輪行李箱」，違者罰款265歐元，11月起甚至不准行李攜入舊城。

《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）劇中「君臨城」選在克羅埃西亞南端海岸城市杜布羅夫尼克（Dubrovnik）實地拍攝，這座古城從西元7世紀起就有人類居住，歷經不同帝國統治，有「亞得里亞海之珠」稱號，美景如畫加上溫暖人情與美食，一直是克羅埃西亞最受歡迎的旅遊勝地。

綜合《紐約郵報》、《寂寞星球》報導，杜布羅夫尼克居民約4萬1000人，新冠疫情爆發之前的2019年全年湧入觀光客多達150萬人。各國陸續解封後，這裡仍是全球觀光客鎖定景點之一，當地媒體報導，今年初以來至少28.9萬人次湧入古城觀光，總計住宿76萬3500晚，比2022年同期暴增32%。

克羅埃西亞觀光勝地杜布羅夫尼克年年有大量觀光客造訪，附輪行李箱在舊城區路面拖行時製造的噪音令居民苦不堪言。（示意圖／ Shutterstock）

爆量觀光客製造的噪音成了居民頭痛問題，尤其，行李箱輪子軋過舊城區古色古香石板路或鵝卵石路面產生的聲響此起彼落，在地人不堪其擾甚至夜不成眠。市府日前宣布，今年夏天起，遊客不得拉著附輪行李箱在舊城區移動，違者罰款265歐元（約新台幣9020元）。附輪子的旅行袋尚未禁用，但一樣不准讓輪子落地滾動。

不能拉著沉重的行李箱走來走去，抱著箱子移動也不實際，這代表遊客只能用手提或肩背的旅行袋走訪舊城區。行動不便、無法手提或肩背行囊的遊客是否也在開罰之列，目前還不清楚。

行李箱禁止拖行只是開端。今年11月起，遊客獲准進入舊城區之前，必須把行李箱、行李袋留在市區外圍指定地點，否則必須花錢請人以電動車把行李送到下榻地點。

杜布羅夫尼克市長表示，為了降低觀光客爆量帶來的負面影響，除了禁用附輪行李箱，附有露台區域的咖啡館、酒吧營業區域噪音上限55分貝，違者不僅罰款還必須停業7天。

這些措施均屬於杜布羅夫尼克市觀旅局處推出的「尊重城市」（Respect the City）計畫，宣導影片會在市區的遊輪碼頭、國營科羅埃西亞航空公司入境航班內播放。影片內容也直白建議觀光客注意自身舉止，例如，外出走動時勿打赤膊、在歷史街區別騎單車或電動機車、不要攀爬紀念碑、帶寵物出門務必繫繩。

杜布羅夫尼克舊城區早在1979年即由聯合國教科文組織列為世界遺產，隨著大量觀光客無禮行徑日漸頻繁，古城近年已接獲警告世遺資格岌岌可危。市府在2017年以永續發展為目標開始大力整頓，包括限制觀光巴士與靠港遊輪的數量。新冠疫情降溫後，到訪古城遊客再度大增。市長警告各國遊客，杜布羅夫尼克已不再是觀光業過度發展的城市，市府還會提出很多「尊重城市」相關措施。