國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，引發外界熱議。同台的國民黨主席朱立倫今晚也在臉書發文表示，「團結一心，共同勝選，政黨輪替，藍天再現」，盛讚韓國瑜是本黨最重要的力量，第一時間給予侯友宜支持、當立委候選人的後盾。

朱立倫首先以主席的身分，感謝所有黃復興的忠貞黨員以及眷屬們，黃復興的同志，過去保衛台灣，退役之後建設台灣，是捍衛中華民國的英雄，也是在社會各個角落的中堅份子。

朱立倫也感謝黃復興各縣市的主委、執行長、黨務幹部、志工夥伴，稱讚他們是國民黨內最忠貞、最堅定的支持力量。「在過去每一次的選舉當中，因為有你們團結的力量，我們才能勝利成功，你們都是黨內的無名英雄！」

朱立倫也特別感謝韓國瑜，「即使卸下公職，他對中華民國的熱愛從未改變，在各種領域用愛與微光點亮台灣。韓市長是本黨最重要的力量，他在第一時間就承諾，會給予總統候選人 侯友宜支持，並且當我們立委候選人的後盾，他永遠都是我們重要的夥伴！」朱也提到，趙少康在這一段時間，也給予非常寶貴的意見，都是我們進步的動力。

朱立倫表示，在選舉的過程當中，有紛擾、會有不同的意見，但身為同志，我們就是手牽手心連心，必須「團結一心，共同勝選」。他也拜託大家，「我們一定要讓總統候選人侯友宜當選，讓政黨輪替、藍天再現，帶給台灣、帶給中華民國更好的未來！」