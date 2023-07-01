國際獅子會300A2區台北市鳳凰藝術美學獅子會一行60餘人，今(1)日上午由會長董瑤華率隊飛抵金門進行公益之旅，剛下飛機第一站就驅車前往金門家扶中心關心地區的弱勢兒童及其家庭，並捐贈愛心善款12萬元，由家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙代表接受捐款，給離島偏鄉的弱勢孩童滿滿的溫暖與關愛。

據了解，「台北市鳳凰藝術美學獅子會」是在創會會長林美雲以及前總監黃秀榕等人的號召下，成立於2018年8月9日，一個由女性藝術家所組成，並以鳳凰精神服務社稷、虛懷若谷的終生學習、精誠團結齊服務、金石為開展公益的精神為理念。現任會長董瑤華表示，該會是一個非常特殊的獅會組織，全體會員皆為女性所組成，而且成員囊括了舞蹈藝術家外，還有繪畫、書法和花藝等專業人才，可謂人人身懷絕技、個個才藝過人。

前總監黃秀榕指出，該會本著熱誠與忠耿，堅毅與果敢之象徵，在社會人群中進行社會服務，因而有這一次的金門公益之旅，希望藉由獅子會眾師姐們的愛心關懷力量，透過家扶中心給與離島偏鄉的弱勢孩童，一份溫暖和一份關愛。

家扶中心主委楊肅謙表示，感謝台北市鳳凰藝術美學獅子會師姐們的愛心行動，送出實質的力量，來照顧需要協助的兒童及其家庭，讓孩子們能夠努力學習、順利成長。楊肅謙也說，此公益行動除了表現愛心付出關懷的實體行動外，更有拋磚引玉號召社會大眾的意義，和一齊攜手關心社會弱勢群族的帶頭作用，讓我們的社會更祥和更安定。

捐款活動後楊肅謙也代表家扶中心頒贈感謝狀，贈送給來訪的貴賓及愛心捐款人，並歡迎獅子會全體師姐到金門參觀，將愛心留在金門，將美好的旅遊回憶帶回台灣。