徐佳瑩以〈不在一起就不會分開〉打敗艾怡良、吳青峰等勁敵，奪下最佳作曲獎，她開心淚灑舞台，激動說：「這我是今天最想拿到的獎！」老公比爾賈則在台下用手機狂拍、相當有愛。

她提到第一次寫歌是20歲，當時對唱歌、表演不抱任何希望也沒自信，但她不放棄堅持初衷，持續寫歌，直到可以站在金曲舞台，「從心裡長出的聲音是值得被聆聽，這首歌很幸運可以遇到有才華又善良的人。」

徐佳瑩奪獎後台上淚崩。（圖／台視提供）

〈不在一起就不會分開〉是徐佳瑩為洪佩瑜量身訂做的主打歌，被問到為什麼這首歌不自己唱，她稱讚洪佩瑜唱得很好聽，「就是她唱才這麼好聽。」她拿到這個獎項，先是開心地說：「我心已滿足。」隨後被提醒老公比爾賈還沒拿獎，她才率真說：「對啦，我超希望他得獎，我還沒滿足。」她也誇好友韋禮安擔任金曲主持人很可愛，但也笑說：「如果有這個機會（主持）就不要。」

另最佳作詞獎由香港作詞人周耀輝獲得，他為歌王陳奕迅寫的〈人啊人〉受評審青睞，可惜沒辦法到現場領獎。他的朋友替他上台致詞，「謝謝金曲，非常感謝感謝你們重視粵語歌曲。」隨後說了一段粵語，意思「中文就是中文，用中文做的就是音樂。」並把獎項獻給所有用中文寫歌曲的音樂人。