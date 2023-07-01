國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜1日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，被視為兩人融冰起點。不過韓國瑜因「個人行程」遲到，侯友宜也另有行程早退。侯在致詞時，首度提及與韓的過往，強調「上一次戰役（2020）裡面讓韓國瑜也身心俱疲」。稍早侯也在臉書發文，強調韓國瑜是他的楷模，同時，我也要誠摯表達，過去，我做得不夠多、不夠好的地方，讓大家煩惱、憂心，反省與檢討，是我責無旁貸該做的事。

侯友宜在臉書表示，上次的總統大選，韓國瑜市長竭盡全力奮戰到底，即便身心俱疲，仍然堅持不懈，這份精神，是他的楷模！

他一定會記取教訓，秉持跟韓市長相同的信念，為國為民，堅持到底，才能彌補與回報。

侯說，今天是黃復興黨部67週年會慶，所有參與的黃復興弟兄們，以及韓國瑜市長、朱立倫主席、趙少康董事長，心中都有共同的目標跟信念，就是守護中華民國，愛護台澎金馬這片土地。

侯說，他也要特別感謝韓國瑜，百忙之中撥空前來，給予全體同志滿滿的信心。如同韓市長所說，遙遠的戰鼓聲已經擂起，2024年是中華民國最重要、最神聖的選戰。

侯強調，這一戰，不是用槍保護中華民國，而是用手上這張選票，務必要集中所有力量，大家一定會如同「夜襲」的歌詞：「只等那信號一亮，只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗！」