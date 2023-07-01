第34屆金曲獎頒獎典禮在今（1日）晚間於台北小巨蛋盛大舉行，本屆典禮主持人由創作才子韋禮安首挑大樑，這也是他第一次主持三金典禮，似乎有點緊張，不小心吃螺絲，被PTT網友酸表現很尷尬。

韋禮安穿著帥氣的黑色燕尾服現身金曲頒獎典禮，開場就以中、英文歡迎海內外的嘉賓，並透露當時收到邀約時，義不容辭地接下了，因為當年他因榮獲金曲獎得到很大的鼓勵，才可以走到現在，因此願意挑戰自我、獨挑大樑接下金曲主持棒。

韋禮安是本屆金曲獎頒獎典禮主持人。（圖／陳俊吉攝影）

本身並非專業主持人的韋禮安，也事先跟觀眾打預防針，若出現任何卡詞、失誤或不好笑的部分，希望大家能忍耐一下，他還點名台下的徐佳瑩，問：「會尷尬嗎？」徐佳瑩直言：「有一點」，韋禮安神回：「我抱著只要我不尷尬，尷尬的就是別人的準備！」反應笑翻全場，接著他高歌改編過的夯曲《如果可以》，展現卓越的唱功。

不過，韋禮安似乎還是太緊張，時不時就口誤，氣氛略顯尷尬，被PTT網友留言笑說：「尷尬到不行」、「韋禮安要不要講英文會比較順」、「笑死 最後一次主持」、「落日飛ㄊ好可愛啦」、「韋鳥的手很好笑」、「韋禮安呆到捨不得苛責」、「走尷尬路線很有趣」、「韋鳥撐住啊XD」