共軍登陸作戰型態，似乎逐漸改變。退役中將帥化民指出，共軍陸戰隊總兵力大概有4萬多人，最重要的是，其中的「空中突擊營」，可說改變了共軍登陸作戰的型態。

帥化民6月30日在中天《全球大視野》節目中表示，共軍陸戰隊總兵力大概有4萬多人，編制有7個旅，每個旅有兩個重裝合成營、1個輕裝合成營。最重要的是，還有一個會改變登陸作戰的型態，稱為「空中突擊營」。

帥化民接著指出，「空中突擊營」是在水面的船還沒到之前，先使用武裝直升機、運兵直升機，把一個營的兵力運到敵人後方，比如截斷增援部隊的橋梁、截斷退路、阻止重要的戰略地點。這樣一來，灘頭作戰就比較容易了。

帥化民指出，共軍陸戰隊還有砲兵營、防空營、後勤支援營等3個營，這些都是登陸作戰所需要的支援部隊。7個旅4萬多人的任務，是建立潭頭陣地、突擊開放港口或奪取機場、裡應外合陸海空三棲。

帥化民接著點出，共軍陸戰隊有072型36艘、071型10艘、075型3艘、076型1艘，可以輸送7個旅，還可攜帶49艘氣墊船；氣墊船可跨越雷區，從沙灘直接衝上來，還可以在路上走一段路，是最有力的突擊武器。