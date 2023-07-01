【又嘉氣象報報】進入七月飆高溫 山區.大台北防午後劇烈雷雨

近日午後多地都有大雨，明（2）日受南風帶來更多水氣，北部、各地山區都有雨勢，氣象局特別點名「桃竹苗」3地區，午後恐怕會再度出現和前幾天一樣的劇烈降雨，預估下周一過後（7/3）雨勢趨緩，下周二（7/4）轉西南風，雙北盆地、花東縱谷將有37度的極端高溫。

氣象局資料顯示，明日各地高溫約32到35度，台北、苗栗以南及花東局部地區高溫可能衝破36度，氣象局針對7縣市發布高溫資訊，雲林縣被列為橙色燈號；黃色燈號的範圍則有台北市、苗栗縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣。

氣象局預估，下周一（7/3）過後雨勢逐漸趨緩，清晨中南部有局部短暫陣雨。（圖／氣象局）

明日天氣方面，由於水氣較多，南部整天不定時有局部短暫陣雨，中部、東南部則有零星陣雨，上半天各地多雲到晴，午後需留意局部雷陣雨，特別是桃竹苗地區、各地山區恐有劇烈降雨。

中央氣象局預報員廖經翔表示，下周一（7/3）降雨減緩，中部、台東不太有雨，南部零星陣雨，午後雷陣雨以各地山區和北部為主；預估下周二（7/4）過後，清晨到上午中南部有局部短暫陣雨，台東可能有焚風，而午後降雨侷限各山區，類似天氣型態至少維持5天，直到下個周末（7/8）。

至於下周各地氣溫如何？廖經翔說，下周二（7/4）風向轉西南風，各地最高溫上看37度，花東縱谷、雙北盆地體感特別炎熱。