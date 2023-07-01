我們的飲食通常是造成脹氣的元兇，由於腸道中過多的氣體引起的，原因包括碳酸飲料或吃東西時吞嚥下的空氣等各種原因所造成，根據一位營養師的建議，一個意想不到的食物可以緩解脹氣，那就是黑巧克力。如果不喜歡的話也可以試試綠茶、康普茶等等，這是因為跟腸道菌群有關。

根據英國《鏡報》（Mirror）30日報導，如果脹氣是因為腸道的微生物群失衡所致，那麼富含益生菌後生元（postbiotics）的食物可以幫助恢復腸道系統裡的菌群平衡，從而改善。

「當我們的腸道菌群失衡時，可能會產生氣體、不適和令人擔憂的脹氣感。」

這就是益生菌後生元（postbiotics）發揮作用的地方。這位專家解釋道：「當益生菌與我們的腸道互動時，產生的這些驚人化合物在支持健康的消化系統方面起著關鍵作用。」好消息是，益生菌後生元可以在各種美味的食物中找到，包括巧克力。

營養師透露：「黑巧克力因其豐富的風味和抗氧化特性，可以提供一份益生菌後生元許多好處。」她建議：「享受1或2塊黑巧克力，讓你的味蕾和腸道感到愉悅。」這位專家還列舉了、綠茶、康普茶和發酵蔬菜作為有助於你的飲食的有益添加物。

「在用餐時添加一份這些發酵美食，可以幫助重新平衡腸道，減少腹脹。」然後再結合前面提到的2種飲品。

「綠茶以其眾多的健康益處而聞名。它還含有有價值的益生菌後生元，可以幫助改善腸道健康，防止腹脹。至於康普茶，這位專家補充，這種帶有氣泡的富含益生菌的飲品不僅是一種時尚的飲料，也是一個極好的益生菌後生元來源。」