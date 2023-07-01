張又懿在紐西蘭透過錄影分享從實驗室開辦以來，第一次在老師指導下參與競賽的心情、高中面臨的挑戰及現在想做的事。(蔡依珍攝)

副市長王明鉅表揚自主學習的學子們。(蔡依珍攝)

桃園市1日舉辦自主學習成果發表。(蔡依珍攝)

侯若妍自創品牌「妍岩研設計工作室」，介紹她的作品。(蔡依珍攝)

侯若妍自創品牌「妍岩研設計工作室」，介紹她的作品。(蔡依珍攝)

桃園市1日舉辦自主學習成果發表，12年級侯若妍自小展現高學習力，穩坐班上第一名，4年級時學校課業已不能滿足她的學習欲，父母毅然決然讓她在家自學，並參與桃園首創的「自主學習3.0實驗室」，跨級上課，從中發展設計，並自創品牌「妍岩研設計工作室」成為進駐青年局青創園區最年輕學子，一舉錄取清華大學藝術與設計學系、中原大學地景建築學系及大同大學工業設計學系等4科系。

桃園市111學年度參與實驗教育學生人數共計2121人，其中包含參與自主學習3.0實驗室學員59人。副市長王明鉅表示，桃園自2017年起推動「桃園市自主學習3.0實驗室」，是全國首創由政府挹注經費的自主學習計畫，並與大學端合作，開設媒合與選修課程，為想要探索自身潛能、人生方向並培養能力及興趣的學子開了一扇窗，有機會跳脫傳統教育的限制，嘗試更多樣化的課程，也聆聽不同的聲音。

王明鉅指出，「桃園市自主學習3.0實驗室」目前由桃園國中主辦，近年成效良好，未來可循序漸進、逐步擴大，納入更多學校及學子參與，教育局亦可與教育部討論，讓課程設計突破限制，規畫發展自主學習4.0及5.0計畫。

王明鉅說，學生們在課程中，培養解決問題的能力，未來無論是否進入理想的學校，相信都能走出自己的一片天；而家長們也應該有新的思維，不必然以學業成就衡量學習效果的好壞，而是思考孩子們是否能藉由課程，找到符合興趣及能力的方向。他強調，學子藉由參與自主學習實驗室，進而對世界保持好奇，並培養勇於探索、終身學習的態度及習慣，就是最大的成功，也祝福學子們都能找到學習的快樂。

教育局長劉仲成表示，為落實政府制定「實驗教育三法」教育實驗與課程創新精神，桃園近年推動「桃園市自主學習3.0實驗室」，提供學習場域及資源給實驗教育的學生，並推出經典專題講座、探究性課程、媒合學生至他校旁聽或選修課程等三大課程服務，並與6所大學合作，提供媒合課程服務，讓學子提前修習大學課程，至今服務學生已超過3000人次，並開設探究性課程103門課次、辦理經典專題講座35場、寒暑期營隊12梯次、校外參訪活動45場次及參訪30個機構等，透過混齡、跨域的學習，讓學子達到「自主創新、多元展能」的目標。

劉仲成說，111學年度參與本計畫的學生都有優異表現，包括參與特殊選才，甫錄取國立清華大學「藝術與設計學系」的侯若妍，闡述來實驗室的豐盛探究媒合旅程、獲獎設計作品及特殊選才如何準備經驗。曾至巴西、俄羅斯、南韓等國，並得到科學競賽首獎的張又懿同學，今年以特殊選才管道錄取國立清華大學拾穗計畫不分系，人在紐西蘭的她也透過錄影分享從實驗室開辦以來，第一次在老師指導下參與競賽的心情、高中面臨的挑戰及現在想做的事。