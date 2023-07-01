因不滿南投縣慈德寺的林姓保全要求登記防疫資料，該寺蘇姓比丘、曹姓比丘尼竟在佛祖面前，對廟內紀姓住持、林男出言恫嚇，還丟擲椅子、拍桌、揮舞塑膠長尺，還嗆聲「打啊…孤對釘，沒關係」，一審判蘇、曹拘役10、15日，二審認為兩人態度囂張惡劣，撤銷原判決，改判蘇、曹拘役20、30日，全案確定。

判決指出，去年6月13日的下午3時許，曹姓比丘尼的蘇姓女兒到慈德寺探望母親，遭林姓保全要求登記防疫相關資料，同在辦公室內的蘇、曹兩人認為林男此舉不合理，蘇男便要求林「把名字塗掉就沒事，你如果要留著，大家就車拚看看」。

蘇男接著又指著紀姓住持、對曹女說「來，把她關起來…」，並嗆聲「打啊…，孤對釘，沒關係」；曹女則對著紀姓住持擲椅子、拍桌，甚至拿起塑膠長尺拍打辦公桌隔板、還不斷揮舞塑膠尺。

一審南投地方法院審理時，蘇、曹兩人一開始都否認犯行，但廟方調出監視器佐證，法官依強制罪分別盼蘇男、曹女拘役10日、15日，可易科罰金。

南投檢方認為判刑太輕，上訴二審，台中高分院認為蘇、曹犯罪事證明確，且兩人年齡分別為71歲、50歲，有豐富社會歷練，還在寺廟擔任比丘、比丘尼，更應以和平、理性的態度處理糾紛，卻僅因填載訪客登記單的事情就出言脅迫恫嚇，還出手丟擲塑膠椅、拍桌，態度囂張惡劣，事後並未與被害人和解，「惡形惡狀，無以復加」，原判決刑度過輕，改判曹女拘役30日、蘇男拘役20日，可易科罰金。