韓國女團「(G)I-DLE」繼年初參加《2023超級巨星紅白藝能大賞》後，不到半年再登寶島，今明兩天在台北流行音樂中心舉辦「2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY] IN TAIPEI」演唱會，2場共吸引近萬名粉絲朝聖，不僅是她們此次巡演的海外首站，也是她們首度在台灣成員舒華的家鄉舉辦專場演唱會，舒華說「上次巡演沒有來，因為疫情，我今天有一點點幸福，大家也要玩得開心，沒有遺憾地走哦」，更被隊友們接連爆料，演出前在後台緊張到語無倫次、大吼大叫。

5位成員開場穿上粉紫色亮片裝一連帶來〈DUMDi DUMDi〉、〈LATATA〉、〈DOLLAR〉、〈NEVER STOP ME〉立刻炒熱現場氣氛，〈NEVER STOP ME〉要結束前，泰國成員Minnie還突然飆中文喊「等一下，只唱一次是不是很可惜，大家一起再唱一次吧」，全場超驚喜，接著她們回到主舞台和觀眾打招呼，不過一開始似乎沒講好要用中文還是台語，不小心2個版本夾雜在一起，之後才重來用台語版本說一次，輪到個人自我介紹時，Minnie搞笑玩哏用中文說「我是米妮，也是你們的巧克力」，舒華也用台語說「打給厚，挖系葉舒華」，超台的語氣，讓台下粉絲笑翻。

隊長小娟表示「今天有好多人來喔，終於跟台北的粉絲見面了，不管是舒華還是我們都期待很久了」，薇娟也說「今天大家真的要很自由自在地玩知道嗎？大家想唱就唱想跳就跳，想稱讚薇娟我的話就稱讚吧」，雨琦更暖心喊「今天還有特殊的原因，就是這是我們第1場台北單獨演唱會，在寶貝舒華的家鄉」，準備演唱上月發行的〈QUEENCARD〉前，雨琦也臭屁地介紹「如果你們沒聽過這首歌就過時了，剛剛好像又拿了一個一位（音樂節目冠軍）」，其他成員們也紛紛邀請全場在副歌時一起大合唱。