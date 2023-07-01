高雄64歲的陳阿伯是位玻璃娃娃，與小15歲輕度智障太太共育4名女兒，然而命運造化弄人，2人的3名女兒均是玻璃娃娃，沒想到，生活貧困的他今日卻被檢查出胃長腫瘤多顆，衡山基金會獲悉後，會同義美藝術教育基金會協助修繕陳家老舊房屋，希望讓陳阿伯一家人能夠居住在不漏雨的溫暖家園。

64歲玻璃娃娃陳阿伯與智障太太共生下4名女兒，結果25歲的老二、17歲老三及12歲小六的老四，均是玻璃娃娃。國小六年級的老四，正是活潑好動的年紀，去年跟同學奔跑中摔碎了大腿骨，在家休養三、四個月也不見好。

陳阿伯夫妻早年做著家庭式皮革代工養育孩子，因陳阿伯長期洗腎及身體先天不良，導致多年前就不良於行只能倚賴輪椅代步，自己及孩子們常受傷頻繁進出醫院，使得皮革工廠不再發貨讓其代工。經濟陷入困境，只能依賴社會補助生活。

經衡山基金會南二團實地探訪，發現早年的石棉瓦屋頂早已破損，腐爛坍塌的天花板、破損的門窗，使得風雨入侵，導致屋內多處積水，牆壁龜裂鋼筋外露，因家中多處沒有門窗，家人又多為身障者，安全實在堪慮。經義美藝術教育基金會了解並全額捐助本次修繕。

令人難過的是，陳阿伯今天住院，胃長腫瘤多顆，聽聞此事，衡山南二團志工於今日高雄突發的暴雨之中，風雨無阻，拆除破損石棉瓦並廢棄物清運，安裝鐵皮屋頂及多處門窗，解決室內昏暗不明的燈具，線路安全檢修，希望能讓陳阿伯安心養病，一家人都能住在安全且不再漏雨的溫暖家園。