2023年「第34屆金曲獎」於今(1日)於台北小巨蛋盛大舉行，而今年的「特別貢獻獎」頒給了旅居日本多年的流行音樂巨星歐陽菲菲，以及已故知名音樂人林秋離。而林秋離的遺孀熊美玲受獎時，除了帶著2名兒子一同登上舞台外，林秋離也「驚喜現身」，令眾人驚訝不已。

林秋離的妻子熊美玲上台受獎時，突然對著天空表示「這麼重要的獎項，還是你自己來領好了」，接著拿出林秋離的插畫版遺照，讓台下所有人又驚又喜。熊美玲透露兩人不僅是工作上的夥伴外，在生活上也無話不談，過去他們還曾討論金曲獎「特別貢獻獎」要怎樣才有資格領獎，一定是要有很多膾炙人口的作品，還要有人「掛了」才有可能領得到。沒想到林秋離老師最後真的走了，熊美玲才驚覺他的貢獻以超出當初設想的範圍太多，林秋離在世時不僅創作音樂公司，還進入校園分享音樂邏輯及版權概念，讓很多年輕人受惠，還有很多跨世代的作品繼續流傳，得到這座獎項實至名歸。

羅美玲與2名兒子開心獲獎。（圖／攝影 粘耿豪）

台灣知名作詞家兼唱片製作人林秋離與太太熊美玲是音樂圈知名夫妻檔，曾一同創作林慧萍《結髮一輩子》、黃鶯鶯《哭砂》等歌曲；林秋離的填詞代表作還包含張惠妹的《剪愛》、《聽海》、阿杜的《天黑》、林俊傑的《曹操》、《不為誰而作的歌》等知名好歌，是演藝圈相當重要的音樂人，但林秋離這兩年受病痛所苦，即使兒子捐出一部分的肝給他，仍在2022年12月因肝硬化及肝癌病逝，令許多人相當不捨。