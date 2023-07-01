國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜今(1)日在國民黨黃復興黨部67周年活動中合體，引發外界熱議。而對於國民黨內部整合好，侯友宜2024的民調支持度是否能夠達到35％，前立委郭正亮1日就表示，「不可能整合到35％，侯友宜這民調只有17％，怎麼可能雙倍？而且他未來的時間壓力是非常大的」，引發討論。

郭正亮1日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「事實上這個行程是臨時插進來的，這也是大日子，黃復興67週年，國民黨的大咖都到了」，郭正亮坦言「覺得有點可惜，侯友宜為什麼不直接講直白一點？」郭正亮認為，「有時候道歉不是靠人家解讀，而是直接說出來，而且如果當場表達那個意思，韓國瑜一定也會說出一些感人的話，現場也會有溫馨的畫面，而且所有的大人物都在場，那為什麼不來這麼一個畫面？」

郭正亮更說，「我覺得很多選民，尤其是韓粉，很多都是有情有義的人，他們也許都在期待那個令人感動的畫面，可是今天就是比較形式化，但對團結都是加分的」，對於國民黨內部整合好，侯友宜2024的民調支持度是否能夠達到35％，郭正亮斷言，「不可能整合到35％，侯友宜這民調只有17％怎麼可能雙倍，而且他未來的時間壓力是非常大的」。

郭正亮最後也說，「柯文哲7月9日要辦第一場見面會，7月16日館長要辦遊行，柯文哲確定是來賓，侯友宜等於在7月23日之前有兩場活動，柯文哲擺明了就是希望繼續維持領先的勢頭，所以金溥聰的壓力非常大，7月15日就要有明顯的逼近，至少要拉到只剩下5％」。