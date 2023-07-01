新北市石碇區農會昨日辦理東方美人茶市級比賽，今年特等獎由坪林區蘇文松農友奪得，今年美人茶蜜味濃且果香四溢，炎炎盛夏喝一杯冰涼夏茶透心涼!歡迎民眾向產區選購，以實際行動支持在地茶農。

今年新北市東方美人茶比賽計有141點，由行政院農業委員會茶業改良場文山分場潘韋成股長擔任評審，評比從茶葉的外型，以及茶湯的香味、外觀、水色，甚至到浸泡後的葉底皆為評審的項目，評選出特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎共選出5等次，評鑑賽事最後由蘇文松拿下特等獎。評審潘韋成表示今年夏季氣候溫暖，雨量適中，茶樹生長勢良好，小綠葉蟬多，茶菁著蜒明顯，製茶期間天候佳，發酵程度良好，花果蜜香四溢，有毫香，茶湯細膩水甜醇厚，韻味持久，極具新北特色。

獲得特等獎的蘇文松經營坪林清境茶園，是家中第五代，今年60歲，與弟弟蘇志成及傳承第六代兒子蘇冠軒共同經營茶園，茶園經營面積有5.5公頃，茶產量1年約10000台斤，除了產製東方美人茶還有包種茶及蜜香紅茶。蘇文松表示，製茶時注意氣候，挑梗細心著重茶葉外觀以及掌握烘焙時間，今年還獲得金質獎及銀質獎，獲得多項獎項肯定相關開心。

石碇區農會理事長陳金財表示，美人茶特色在於茶樹嫩芽經小綠葉蟬吸食，俗稱「著蜒」茶採製而成，轉化散發出獨特熟果香與甘甜蜜香，茶湯呈琥珀色、紅潤香醇，為了增加蟲咬的機會，美人茶需要營造與蟲子共生的環境，以利提高茶葉的品質，民眾可以選擇稀有手採且天然的東方美人茶，喝杯充滿蜜香的好茶。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市／式，致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術，獲得獎項皆值得肯定，讓新北好茶品牌提升價值。在地茶品可洽石碇區農會（02）2663-1214或洽在地茶農友蘇文松（02-26658108、0910-038982）選購。

新北農業局東方美人茶茶農