一名網紅醫師昨（6/30）在臉書發文直說：「我打了我的小孩」，自稱因為過去太寵溺3個孩子，導致他們到了國小中、高年級，生活教育和自理能力都出現問題，因此網紅醫師採取打耳光等嚴厲管教方式，結果遭前妻通報家暴，讓他心灰意冷。對此，部落客德州媽媽表示，真相是「打了小孩50幾個巴掌」，睡了再叫起來打。讓德州媽媽忍不住痛批這名網紅醫師，「用低階的文字遊戲包裝暴力」。

親子部落客《德州媽媽沒有崩潰》今日在臉書粉專發文指出，有一名醫師打小孩打到被前妻報警，還為此上網發文討拍，文中多次數落他的孩子有多難管教，以及他獨自育兒的過程有多辛苦、多灰心。德州媽媽說，這名網紅醫師在文中沒提到的是：「他打了小孩50幾個巴掌」。

德州媽媽說，孩子如果被打時閃躲還會加罰，這幾個月來都是打完孩子要他們睡覺，睡著後再叫起來繼續打，「小孩連睡覺都怕」。且孩子看到了網紅醫師的發文，特地委託德州媽媽幫忙發文澄清，「他們並不是故意露出不屑的表情，只是他們睡到一半被叫起來很累而已」。

「呼嚨大眾真的有這麼容易嗎？」德州媽媽指出，網紅醫師的文中，將暴打小孩描述成「用身體懲罰方式喚醒他們的神經警醒度」；叫小孩罰跪還用腳踹，則被寫成「用腳底板推倒他們，試圖讓他們將痛覺跟事件記憶連結」，德州媽媽認為，這樣的發文只是用低階的文字遊戲包裝暴力。

文末，德州媽媽寫道，網紅醫師的小孩向她表示，害怕這些事情說出來沒有人會相信，讓她忍不住淚流滿面，因此她決定發文將網紅醫師的行為公諸於世。直說：「羞辱不是教養，暴力是會上癮的」，認為若網紅醫師無法理性管教，可以選擇先不要管教，等到能管住自己的脾氣，再來教育孩子，「父母先把小孩當人看，小孩長大才有辦法做個人」。

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