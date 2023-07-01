第34屆金曲獎頒獎典禮於今（1日）晚間於台北小巨蛋盛大登場，本屆主持人由創作才子韋禮安獨挑大樑，星光大道則由陳明珠、黃偉晉共同主持。本屆頒發「最佳台語女歌手獎」的藝人為陳雷、黃妃，入圍該獎項的有蔡家蓁《無礙》、黃妃《回想》、鄭宜農《水逆》、蔡秋鳳《憐朱安》和曹雅雯《禁》，競爭十分激烈，最終由鄭宜農奪下該獎項。稍早，鄭宜農又獲得最佳台語專輯獎，成績十分亮眼。

鄭宜農首次發行全台語創作專輯《水逆》，就一口氣入圍今年金曲年度專輯、年度歌曲、最佳台語專輯、最佳台語女歌手等六項大獎，是備受矚目的金曲黑馬，如今成功拿下台語歌后，她在頒獎典禮上致詞，直呼緊張，也說自己身為菜鳥，能拿下台語歌后真的是誠惶誠恐，畢竟每個入圍者都是她很尊敬的人。

鄭宜農一一感謝所有團隊人員、親友和貓，也謝謝台語教會她低頭；另外，鄭宜農提起近期台灣盛行的#Me Too事件，感謝每位願意挺身自揭傷疤的人，希望這些受傷的靈魂能在紛紛擾擾的世界中得到療癒。

鄭宜農今年自立門戶成立「邊走邊聽有限公司」，搖身一變當老闆，她的前老闆、前夫楊大正非常支持這項決定，前同事還傳訊表示，如果需要投資、理財上的協助，很樂意幫忙，讓鄭宜農相當感動。