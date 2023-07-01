消防人員著裝下水搜索1個多小時，確認無人受困後，將車輛吊掛至路面。（新竹市消防局提供／王惠慧新竹傳真）

消防人員著裝下水搜索1個多小時，確認無人受困後，將車輛吊掛至路面。（新竹市消防局提供／王惠慧新竹傳真）

新竹南寮漁港昨晚發生汽車墜海意外，疑似是2名外籍移工1輛廂型車開著車，因不明原因衝撞護欄後墜海，2人從車窗爬出游上岸，但接著就消失不見人影。警方表示，已找來車主，但車主稱是他的越南同鄉在使用，目前已大致掌握駕駛身份，懷疑可能是失聯移工，將以查訪方式聯繫，請他們到案說明。

這起意外發生在6月30日晚間8點多，1輛銀色廂型車失控落海，警消獲報後立即趕到現場，有目擊者表示轎車落海後，有2人從駕駛座車窗爬出脫困，並自行游出上岸，但2人隨即離開不見蹤影，為求謹慎消防人員仍著裝下水搜索1個多小時，確認無人受困後，將車輛吊掛至路面。

警方表示，目前得知車主本身是越南籍，已取得中華民國身份，他稱車子雖登記在他名下，但實際上是2位越南同鄉在使用，目前也聯繫不上同鄉，但相關說法仍需要再確認。

警方目前也已大致掌握駕駛的身分，並懷疑是在新竹地區出沒的失聯移工，接下來也會持續用以查訪等方式，設法聯繫請2人到案說明，以釐清詳細的事故原因。至於周邊護欄等交通設施遭毀損部分，市府也已經有派員了解。