金氏世界紀錄周四公告，法國一名消防員成為兩項紀錄的最新保持人，他在全身著火且未配備氧氣筒的情況下衝刺，距離、速度雙雙締造新猷。

英國金氏世界紀錄（Guinness World Records）6月29日說明，39歲的法國消防員維侯（Jonathan Vero）當天法國北端的城鎮歐布爾丹（Haubourdin）挑戰成功。這裡是他出生成長的家鄉，距離巴黎約223公里。挑戰登場的地點是他年輕時練體能的運動場。

金氏世界紀錄公布的畫面顯示，維侯穿妥防火衣，由工作人員在身上點火，烈焰迅速蔓延全身，他在跑道上拔足狂奔，終場跑了272.25公尺，比原有紀錄多了68.02公尺。維侯這趟挑戰的速度也很夠看，100公尺花了17秒衝刺，比舊紀錄快了7.58秒之多。

New record: The fastest full body burn 100 m sprint without oxygen - 17 seconds by Jonathan Vero (France)



Jonathan also set the record for the farthest distance ran in full body burn during this attempt at 272.25 metres! 🔥 pic.twitter.com/J0QJsPNkPf — Guinness World Records (@GWR) June 29, 2023

這兩筆紀錄上一任保持者都是英國人布里頓（Antony Britton）。金氏世界紀錄特別指出，挑戰「火人衝刺」的熱門程度出乎大眾意料，衝刺距離從2009年以來已7度刷新。維侯當天跑的距離是14年前第一任保持者英國人麥肯（Keith Malcolm）的3倍有餘。

維侯不僅是消防員，也是職業特技替身演員。他自稱「對於火一直懷有某種熱情」，打從小時候開始「從未停止與火為伍」，如今同時從是打火、玩火兩種職業，讓他享有截然不同的成就感。除了讓全身著火，維侯「玩火」的花樣還包括火把雜耍、吞火。

維侯表示，自己花了3個月為這長挑戰做準備，訓練自己的「耐力、爆發力與呼吸」。他挑戰金氏紀錄的緣由有二，一是享受「追求極限」，二是想「推開金氏世界紀錄赫赫有名的大門」。他也想藉此證明自己在「玩火藝術」能夠「永遠精進」。

成為金氏世界紀錄保持人是維侯童年時期的夢想，他說，自己「天天奮鬥不懈」只為讓夢想成真。挑戰成功後，維侯說：「對於我自己、我的消防工作、訓練我的人們、看著我長大的人們而言，這場挑戰意義深重。」往後他會繼續努力，締造更多紀錄。