美國國防安全合作署上月30日宣布新一波對台軍售，包括30毫米彈藥及輪式車輛備用零件，估計總額為4.4億美元（約新台幣138億元）。而這是美國總統拜登上台後第10度對台軍售。此舉疑似立刻挑起大陸敏感神經，派出24架各型戰鬥及轟炸機侵擾台灣空域，其中11架次刻意逾越中線，挑釁意味十足。對此，退役少將栗正傑1日就表示，「中共經過巴士海峽很明顯就是掩護他的潛艦，將來要從巴士海峽這邊進出，或是航母要從巴士海峽這邊進出，做拒止或是反介入的作戰演練或行為」，引發討論。

國防部表示，自30日8時許，陸續偵獲中共殲10、殲11、殲16、蘇愷30、轟6等各型機計24架次，其中11架次逾越中線；另共艦5艘配合執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握共軍動態，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。而在30日稍早，國防部才公布，統計自29日上午6時起至30日上午6時止，偵獲共機9架次共機，其中進入西南空域「1架次」；另有共艦4艘次，持續在台海周邊活動。

栗正傑1日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「中國大陸這次來的飛機，包括殲-10、殲-16，還有運八電子運輸機、空中加油機、電子干擾機，等於是聯合空中作戰的部隊，包括到先進去的部隊殲-10，後面是殲-16的戰機，而且他的範圍不只到西南空域，他已經到東南空域去了，就是到我們綠島那邊去了」。

栗正傑更指出，「所以中共經過巴士海峽很明顯就是掩護他的潛艦，將來要從巴士海峽這邊進出，或是航母要從巴士海峽這邊進出，做拒止或是反介入的作戰演練或行為，當另外一個政治含義上面來說的話，就是讓台灣民眾有一個溫水煮青蛙的感覺，對我們來說都有很大的威脅」。