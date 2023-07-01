本週二（27）烏軍小股滲透部隊（DRG）乘多艘快艇，橫渡第聶伯河抵達俄軍把持的左岸，並且成功在安東諾夫斯基大橋（Antonovsky Bridge）陸地側橋墩底下建立起橋頭堡。本週五（30）俄軍對橋面底下、橋墩地區的烏軍集聚點先後使用了伊斯坎達戰術彈道飛彈（9K720 Iskander）和TOS-1A「烈日」溫壓多管火箭系統，並且從橋墩東側開始對倖存的烏軍展開攻勢，本週六（1）已經重新被俄羅斯佔領，不禁令人想起二戰時的市場花園作戰——奪橋遺恨。

This is what the Antonovsky bridge looks like after being hit by Russian Iskanders pic.twitter.com/t0Xk0R9gDA — Spriter Team (@SpriterTeam) July 1, 2023

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綜合俄羅斯國防部例行1日會報以及公開資訊來源，自本週二起，俄軍進行了連日的砲擊，限縮烏軍向東西2側展開的空間，不過，烏軍特種部隊倖存人員，仍然扎根在橋墩底下，俄軍在連日砲擊、甚至飛彈、溫壓彈的打擊下，清除了安東諾夫斯基橋附近的區域，烏軍在此據點上堅守了將近一週。

An operation continues in the area of the destroyed Antonovsky bridge to eliminate the AFU bridgehead on an island in the Dnipro delta.#rybar_DailyBriefing pic.twitter.com/twUmV8Q91L — Rybar Force (@rybar_force) June 30, 2023

俄軍得益於優勢砲兵火力對烏軍第聶伯河右岸地區實施的反砲擊戰，許多右岸地區的烏軍火力陣地遭到俄軍壓制，而右岸邊上的烏軍仍不斷持續對左岸進行掃蕩任務的俄軍進行火力壓制。不過，俄軍還是推進到了橋墩東側的城鎮達奇（Dachi）並且掃蕩了沿岸地區。