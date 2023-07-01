舒華熱舞辣翻全場。（讀者提供）

韓國女團「(G)I-DLE」暌違半年第3度來到台灣成員舒華的家鄉演出，今（1日）起連續2天在台北流行音樂中心舉辦演唱會，2場共吸引近萬名粉絲朝聖，演出大約2個半小時，不只〈LATATA〉、〈Nxde〉、〈QUEENCARD〉、〈TOMBOY〉等破億神曲1首接1首，成員們也各自帶個人舞台，安可環節5人更驚喜獻唱中文歌〈想見你想見你想見你〉，小娟和Minnie超標準的咬字驚豔全場。

個人舞台由薇娟打頭陣，以甜美紗裙演唱solo曲〈Drive〉，Minnie身穿紅色洋裝在鋼琴前自彈自唱〈Dahlia〉，小娟則光著雙腳獻唱〈Psycho〉，舒華穿上肚兜、熱褲，火辣翻跳小甜甜布蘭妮的〈Boys〉，表演結束後台下立刻狂喊「辣妹」。接著上場的雨琦也笑曝「大家有沒有被舒華辣到，我剛剛在後台看也覺得在台北唱，舒華更辣了」，小娟也直呼「我們舒華長大了」，舒華笑說「我真的花了很多的時間在舞蹈上，不是每個人都可以看到，只有來到這裡」，最後雨琦則揹上吉他自彈自唱未公開曲目〈Could It Be〉，相當多才多藝。