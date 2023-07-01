在票卡及月票方案販售情況部分，截至6月30日止，TPASS行政院通勤月票票卡已售出約10萬張（包含基北北桃生活圈74,917張、中彰投苗生活圈16,912張、南高屏生活圈8,282張），也有18萬人次加值設定通勤月票方案（包含基北北桃生活圈71,551人次、中彰投苗生活圈約18,221人次、南高屏生活圈90,203人次），交通部表示，由於目前仍有許多原雙北1280定期票未退票，預期在上路首週將會出現另一波購買月票高峰，也呼籲通勤族預先設定票卡，以減少通勤尖峰時段加值的排隊等待時間。

另外，高雄市政府今日於台鐵高雄車站大廳舉辦「TPASS行政院通勤月票上線記者會」，邀請副總統賴清德、行政院院長陳建仁、交通部部長王國材、高雄市市長陳其邁、南高屏三縣市立法委員、推動南高屏生活圈月票之縣市政府及相關業者共同參與，宣告南高屏生活圈通勤月票正式上線，並實際使用月票進出臺鐵專用閘門，體驗民眾利用月票搭乘公共運輸之便利性。

王國材致詞時特別感謝三個縣市政府在政策上的支持，與系統建置上的全力投入，在中央、地方合作下，讓南高屏通勤月票得以順利啟用，民眾今天就能夠開始享受到這項服務與優惠。

王國材也表示，TPASS除了是通勤月票外，也是觀光月票，平常可以通勤，假日可以觀光，呼籲民眾可以踴躍加值；另外除了通勤月票補助外，交通部也將透過公路公共運輸計畫、前瞻計畫等相關計畫，加速補助電動公車、協助捷運路網建設，以更完善南部公共運輸路網。

交通部最後表示，南高屏生活圈月票每個月999元，除了價格相當親民實惠以外，可以搭乘的公共運具包含了台鐵、捷運、公車、客運、輕軌、渡輪以及公共自行車等7種，可說是全國最暢行無阻的一張卡。