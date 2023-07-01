藝人NONO（陳宣裕）近日遭多名女子指控性侵、騷擾，事後隨即發聲明停止演藝工作，其妻朱海君神隱多日後，6月29日在商演現身，還被拍到哽咽、轉身拭淚的模樣。讓人意外的是，這起風波竟也影響到女主播朱淑君，有粉絲直說朱淑君和朱海君是姊妹，甚至還有人問朱淑君：「請問您對您老公NONO有什麼想法呢？」

「雖然誤會的人應該少之又少，但還是澄清一下」。朱淑君今（1）日晚間在個人臉書粉專發文強調，該粉專是「朱淑君」不是「朱海君」，她曾在播報新聞的時候發現，有網友留言詢問「請問朱淑君跟朱海君是什麼關係？」結果另一名網友竟然超認真地火速回應，「兩人是姐妹！我認識她們很久了！」

朱淑君傻眼地說：「歐北共啊啊啊」，澄清兩人根本不是姊妹，也不是同一個人，自嘲沒有朱海君的好歌喉。此外，朱淑君也分享 一個讓她哭笑不得的粉絲留言，居然有網友好奇，「請問您對您老公NONO有什麼想法呢？」

有粉絲詢問朱淑君，「請問您對您老公NONO有什麼想法呢」。（圖／FB 朱淑君Lydia）

文末，朱淑君分享她對於Metoo事件的看法，「善惡有報，天道好輪迴，蒼天饒過誰。願受傷的人得到力量與安慰」，直說：「我們不能就這樣算了」。

貼文曝光後，讓許多網友嘴角失守，紛紛留言，「差一個字，真的差很多」、「這是我們家漂亮寶貝主播，可跟朱海君扯不上邊，請別瞎掰」、「所以你有投資艋舺雞排嗎」、「明明名字差那麼多，對方還會認錯」、「這真的很妙欸XD」。

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