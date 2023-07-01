盧羿安、丁律妏從情侶升格夫妻，今晚在台上頻放閃。（粘耿豪攝）

2009年出道的宇宙人今（1日）晚以《理想狀態》奪下第34屆金曲獎最佳樂團獎，小玉（林忠諭）激動表示，手機裡的感言距離上次入圍，躺在手機備忘錄已經10年。阿奎（陳奎言）更是興奮預告，「明年是宇宙人組團20周年，我們要重回小巨蛋辦演唱會」，令現場歌迷「宇宙友」歡呼聲不斷。

小玉說，每次演唱會都把預算花到底，演唱會一毛錢都沒賺，但最後的成果都是他們與樂迷難忘的回憶，「當我們用愛灌注作品，你們總是用更多的愛回應，完整每次表演，這個獎是我們一起得到的。」

宇宙人最感謝家人，總是無條件包容他們這群堅持做夢的孩子。小玉感謝不離不棄的鼓手小胖，「只有你是最適合宇宙人的鼓手，你就像一個家裡最重要的沙發，奠定空間的基調」。

此外，最佳演唱組合獎由Crispy脆樂團以《愛是我們必經的辛苦》奪得，這是他們自2010年出道至今的首座金曲獎。盧羿安、丁律妏從情侶升格夫妻，2人甜蜜的看著一起準備的小抄，感謝家人、工作人員及金曲獎評審，最後甜喊彼此「老公」、「老婆」。

盧羿安對丁律妏告白，「我們從情侶變成夫妻，好險這個世界有你抓緊我，愛你是我的幸福」。2人最後對歌迷喊話，表示過去總是歌迷說從他們的音樂感到救贖，但實際上他們對歌迷的感謝更多，「你們的支持才是我們的救贖」。