籌備多時，泰山高中男籃隊教練廖文彬在新北市泰山區舉辦盃賽的想法成真，「泰帥盃」高中籃球賽終於順利展開，換泰山高中當主人和HBL勁旅切磋球技，回饋在地及之前參加許多盃賽幫助過他們的學校。

廖文彬說：「球隊在109學年HBL高中籃球聯賽奪冠後，舉辦了封王遊行、獲得居民熱情支持，也想到我們這邊其實五股國小、泰山國小籃球實力也很不錯，希望可以活絡在地籃球風氣，也讓泰山居民更凝聚一起，很感謝有校友認識來自日本的男性造型用品品牌GATSBY內部人士，讓我們有機會獲得該品牌來幫助基層籃球。」

廖文彬也提到，過去參加過台北南湖盃、高雄姥姥盃、花蓮菁英盃等大小盃賽，教練們場上鬥志之餘，場外也是因籃球結緣的一輩子的朋友，因此也想透過自家辦比賽回饋受過的照顧，學校也很熱情地撥經費幫體育館場地翻新，迎接來訪的各校。

透過自己張羅比賽大小事，廖文彬回憶就像過去大學念體育系辦體表會那樣，有許多行政、程序上的工作，種種細節要注意也從中學到不少經驗值，也可以透過這些球場外的活動讓學生學到更多。

蔻仕麗股份有限公司行銷部經理陳佩蓉表示，知道國立高中籃球隊資源較私立高中籃球隊會少一點，透過朋友輾轉了解到泰山高中在基層籃球的努力，加上公司品牌GATSBY主打的消費族群就是高中、大學男生，從兩年前就從餐費開始贊助台山高中籃球隊，也在泰山高中男籃隊贏得HBL冠軍後，一直醞釀賽季外也有個屬於在地的盃賽延續籃球熱，礙於新冠肺炎疫情，直到今年終於讓泰帥盃順利舉辦。

泰帥盃從7月1日到4日進行4天賽事，除了地主泰山高中，還有HBL男子組2連霸光復高中、能仁家商、基隆商工、三民家商、東泰高中、花蓮體中及南湖高中，1日開幕典禮後，泰山高中迎戰南湖高中，開賽泰山就連得10分，逼得南湖首節剩5分57才首度得分，終場泰山76比60留住勝利。