第34屆金曲獎頒獎典禮今（1日）晚間盛大舉行，典禮主持由韋禮安獨挑大樑，今年特別貢獻獎頒給旅日巨星歐陽菲菲和已故知名音樂人林秋離，這是她睽違10年在台公開現身，73歲的她絲毫看不出歲月痕跡。

在頒獎前，由A-Lin擔任表演嘉賓，致敬歐陽菲菲，帶來她多首代表作品《逝去的愛》、《擁抱》、《愛的路上我和你》、《雨中徘徊》、《熱情的島嶼》、《就這樣甜蜜活到底》，載歌載舞勾起全場滿滿回憶。

這是歐陽菲菲出道以來，第1座金曲獎，她親自來台領獎，並感謝能得到這個獎，她表示唱歌和表演一直是她的夢想，「如果可以，我會繼續唱下去，永不放棄」。她也在台上開金嗓清唱《感恩的心》，最後深深一鞠躬「謝謝大家，菲菲愛你們，Thank you」。

歐陽菲菲以低沉磁性嗓音聞名，從動感舞曲到抒情歌曲都能輕鬆駕馭，不過話劇起家的她，後來對戲劇興趣不大轉向歌壇，1966年和中央酒店簽訂基本歌星合約，1971被日本東芝唱片賞識赴日發展，發行第一首新歌《雨の御堂筋》（雨中徘徊），蟬聯公信榜9周冠軍，創下125萬銷量的佳績，同年在650位競爭者中脫穎而出，獲得《日本唱片大賞》新人賞。

原本對日文一竅不通的她，赴日發展就成功，她也連續兩年受邀參加「NHK紅白歌合戰」，成為紅白史上第一個外國獨唱歌手，她也是首位華語流行歌手在日本開演唱會，出道至今仍活躍樂壇。