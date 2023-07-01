演藝圈MeToo運動持續延燒，直播主「小紅老師」上月30日到台北地檢署提告NONO(陳宣裕)性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女5項罪名，1日她更新臉書動態，表示已有30位受害者，因此經歷極大的痛苦，卻有許多人謾罵受害者，讓她震驚地說：「難道我錯了嗎？」

小紅老師1日晚間發布貼文，坦言打開訊息後，發現受害者多達30位，最近一次是2020年，同時表示在權勢不對等的情況之下，很多人擔心引來更多的迫害、斷送前途，往往會保持緘默，因此如果沒有MeToo運動，便不會打開埋藏心裡的黑盒子，也會放縱加害者繼續下手。

小紅老師接著提到美國演藝圈，坦言MeToo運動的盛行，為的是引起更多人的同理心，因此安潔莉娜裘莉、《鋼鐵人》的葛妮絲派特洛飾選擇站出來，直言：「長達30年耶，她們都有龐大財力和知名度打官司了不是嗎？更何況是我們這些小蝦米。」但台灣社會卻去譴責受害者，因此相當訝異：「罵到我都開始懷疑自己真的錯了嗎？」

小紅老師也表示性騷擾是再犯率最高的罪，卻因為受害者的隱忍等突發狀況，導致證據不足，直呼：「說不定你的兒女正在受害，你的另一半、朋友正在受害」，並表示：「沒親身經歷過的不會懂，我也希望所有男女老少都別經歷到」，因此儘管MeToo本身是雙面刃，仍盼望受害者揭開沉睡的傷疤，為過往的自己勇敢一次，制裁加害者。

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