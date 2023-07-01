舒華在演唱會尾聲忍不住哽咽。（讀者提供）

韓國女團「(G)I-DLE」暌違半年第3度登寶島演出，今（1日）起連續2天在台北流行音樂中心舉辦演唱會，2場共吸引近萬人朝聖，不僅是她們此次巡演的海外首站，也是她們首度在台灣成員舒華的家鄉舉辦專場演唱會，舒華還被隊友們接連爆料，演出前在後台緊張到語無倫次、大吼大叫問剩幾分鐘，活動尾聲，她更眼眶含淚地自爆「今天開場表演〈DUMDi DUMDi〉，那個布幕一打開我真的快哭了，但我還是忍住了」。

舒華接著其實今天家人跟朋友都有來，「送很多食物給我們吃，大家都吃得超開心的，謝謝你們」，在台上語帶哽咽喊話「今天是你們來的我的第一個演唱會，我應該沒有讓你們失望吧」，台下粉絲立刻高喊「葉舒華！葉舒華！葉舒華！」加油打氣，她又再度感性說「這是我回家的第一場演唱會，真的很緊張，你們沒有失望吧，謝謝你們一直支持我，雖然我都是報喜不報憂，但我還是會努力成為讓你們驕傲的孩子，我現在是大人了，我以後會更加努力」，也不忘感謝朋友們常常鼓勵她不要挫折，「我以後會更繼續努力，成為你們所有人的驕傲，明天還有一場演唱會，我會克服緊張表現更好的舞台」。

率先發表演出感言的Minnie更用全中文說「今天是我們第一次在台北開演唱會，希望你們可以喜歡，並且享受今天的表演，因為是舒華的故鄉，所以今天感覺更加地親切跟幸福，明天還可以見面，我們也一起開心地享受演唱會吧，我愛你們，謝謝」；薇娟也跟著用全中文說「今天來到舒華的故鄉我很開心，希望以後可以有更多機會可以再來這裡，今天真的很幸福，多蝦」，2人都相當有誠意；雨琦則說「因為平時不能常常來見到大家，希望你們知道我們的心永遠在一起，希望可以帶給大家更多好的舞台，今天回去好好休息，明天繼續見」，最後小娟說「因為是我們第一次來台北演唱會，希望大家有玩得很盡興」，結束前不忘開放現場點歌。