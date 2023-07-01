第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日在台北小巨蛋盛大舉行，除了入圍者競爭激烈外，本屆表演嘉賓個個大有來頭，其中金曲歌后紀錄保持人蔡健雅，表演多首經典歌曲，驚喜的是，廣告時間她沒有下台，再送上〈We Are One〉給「Me Too」受傷者，坦言最近讓她感觸很深。

蔡健雅以表演嘉賓身分出席本屆金曲，她帶來〈陌生人〉、〈拋物線〉、〈Letting Go〉和〈讓浪漫作主〉等經典歌曲，展現超強唱歌實力，讓全場聽得如癡如醉；但蔡健雅演唱完畢後，進廣告時間她並沒有走下台，突然有感而發地表示，「最近感觸挺身的，讓我想起9年前，我寫的一首為公益活動寫的歌」，決定將〈We Are One〉獻給這段時間在「Me Too」受傷的人。

蔡健雅提到，雖然這段畫面不會播出，但也鼓勵大家拿起手機拍下來，甚至分享出去，溫暖地說這是她最想說的話。

第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日在台北小巨蛋盛大舉行，典禮主持由音樂才子韋禮安獨挑大樑，而表演嘉賓更是被網友大讚最期待，分別是蔡健雅、林俊傑、A-Lin、原住民歌手Matzka及葛西瓦、神棍樂團將與饒舌歌手Yappy，還有國際級音樂人日本人氣樂團King Gnu和泰國小王子Phum Viphurit。本屆金曲星光熠熠又有各方音樂人齊聚，展現台灣多元音樂型態。