三重分局於日前夜間執行取締酒駕及防制危險駕車勤務外，同時與環保局攜手合作，針對改裝噪音車問題與酒後駕車共同執法。（圖／警方提供）

三重分局於日前夜間執行取締酒駕及防制危險駕車勤務外，同時與環保局攜手合作，針對改裝噪音車問題與酒後駕車共同執法。（圖／警方提供）

三重分局於日前夜間執行取締酒駕及防制危險駕車勤務外，同時與環保局攜手合作，針對改裝噪音車問題與酒後駕車共同執法。（圖／警方提供）

三重分局於日前夜間執行取締酒駕及防制危險駕車勤務外，同時與環保局攜手合作，針對改裝噪音車問題與酒後駕車共同執法，警方將繼續努力確保城市的寧靜和居民的生活品質。

隨著暑假的開始，青少年騎乘改裝車輛時有所聞。對此，警方依據噪音管制法規定，深夜22時至翌日6時使用未經檢驗合格排氣管的車輛，一旦行駛於道路上經警方攔查，將車輛改裝情形拍攝後上傳環保局系統審核，改裝屬實者均將按次依法告發，同時提醒家長注意自家小孩深夜勿在外遊蕩及騎乘機車，以防止青少年深夜聚集，發生脫序行為。根據三重警分局統計，今年上半年針對相關執法共累計通報排氣管噪音車2053件、取締酒後駕車169件。

警方表示：本次勤務考量治安及轄區特性，規劃於重新橋往新莊方向進行封閉式路檢，讓路檢點成為封閉狀態，避免車輛見有攔檢點即轉彎規避，造成成效不彰情事。此次環、警聯合取締是為了保障市民的生活品質和維護公共秩序。噪音車輛的違法行為不僅對居民的健康和安寧造成了威脅，還對城市形象和社區和諧構成了負面影響，而酒後駕車更是對生命危害甚巨，呼籲市民要自覺遵守交通法規和噪音控制標準，共同維護良好的社會秩序。

三重分局長張國哲強調：交通一向是警察的重點工作，取締噪音車及酒駕更是重點工作中的重點，三重分局將持續將繼續加大執法力度，針對各種違規行為執行取締，營造友善安全的交通環境。