近月發生多起勞動條件及職業安全事件，如去年年底的博客來「假承攬、真僱傭」、多人死傷的聯華食品火警及興富發塔吊墜落引發中捷重大公安意外，勞動部職安署近日公布2024年勞動檢查方針，新增緊急應變演練、塔式起重機（塔吊）及自然人承攬相關等列入檢查重點。

勞動部職業安全衛生署綜合規劃組組長許莉瑩表示，近來發生多起事件，因此擬定明年勞檢方針時也把重大爭議，納入勞檢方針中，雖然消防設備非勞動部主管，在聯華食品大火中疑因員工緊急應變訓練不足，致未能逃生，因此方針中新增緊急應變演練。

許莉瑩說，如興富發發生塔吊事故，導致引發重大公安意外，因此方針中也把臨軌工程及塔吊列為重點。

許莉瑩提及，去年年底博客來爆發「假承攬真僱傭」爭議，引起社會輿論關切，為避免雇主濫用其經濟上優勢地位，採取「假承攬、假合作、假委任」之名，行實質勞雇契約之脫法行為，職安署今年規劃50場次的「勞務契約認定專案檢查計畫」，並針對包含照服員、影視工作者、貨運駕駛、球僮、抄表員、清潔員、健身教練與電話銷售人員等50家事業單位檢查，並查獲3家假承攬真僱傭。

許莉瑩提醒，如部分公司可能會把清潔外包給清潔公司，但難以想像會外包給自然人，就算公司稱為承攬契約，但若涉及指揮監督則仍屬僱傭契約，恐怕會違反勞基法如一例一休、加班費等條文，今年全年也規劃5300場次的勞動條件專案檢查，將把自然人承攬列為檢查重點，明年也將繼續辦理。