富邦悍將菜鳥外野手周佳樂單場3次助殺，追平1990年味全龍孫昭立外野單場最多助殺紀錄，被問到知不知道孫昭立是誰？他搖搖頭說：「沒有，但又好像有點印象，那時候紀錄發生時我還沒出生。」

周佳樂連2年叩關中職選秀，去年才被富邦在第6輪選中，今年春訓時表現不俗，開季被放進一軍名單，但狀況沒能延續又被下放二軍，在6月底才又回到一軍行列。

今天周佳樂鎮守右外野，2局先長傳本壘，讓宋嘉翔沒能跑回追平分，3、5局則都是傳三壘讓成晉、廖健富出局，5局打完就已傳出3次助殺，追平聯盟紀錄，可惜後面沒有機會締造新猷。

「5局換場時才知道自己平紀錄。」周佳樂說道，「大家都很鼓勵我，堯哥（詹智堯）也鼓勵我，叫我繼續做好該做的事。」

周佳樂透露，在春、秋訓時，會特別針對長傳做訓練，「練到知道要怎麼丟讓內野手好接，今天也只是照著平常練習的做就好。」他也提到2次長傳三壘的守備，是自己都會先設想好狀況，等球打出來後就能成功執行。

「我都會先看二壘跑者是誰，想好接下來打出來會是什麼狀況，先在腦海中想一想。」周佳樂提到，過去打球生涯中沒有遇過這麼多次能夠助殺的機會，聽聞自己是中職第2人也有些驚訝。

而富邦在9局下雖靠王正棠安打追平續命，但仍在延長賽11局吞下敗仗，樂天桃猿廖健富在11局上的3分炮成為種傷害，最終富邦以3比6吞下4連敗，近14場僅拿1勝，戰績持續探底。