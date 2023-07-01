情侶分手原因百百種，但一名女網友因為男友「太愛大便」決定分手。她透露，男友蹲馬桶的次數頻繁，一天至少要4、5次，每次有急事想要找男友，「不是在大便，就是在大便的路上」，雖然女網友嘗試要改變男友飲食習慣，或是陪同就醫，但男友依然故我，最後她只好斬斷這段戀情。貼文一出，引發熱議，有網友猜測男方可能罹患了腸躁症，直說沒病的人根本無法理解這種情況。

原PO在論壇《Dcard》發文直說：「男友太愛大便」，抱怨每次有急事想找男友，對方不是在蹲馬桶，就是正在前往廁所的路上，且一天至少要蹲馬桶4、5次，每次都在廁所裡面待超久，「在外面就說肚子痛要回家大便、看風景看到一半就說要大便，我受傷跌倒要他扶我、接我，就說要去大便，要嘿咻了又肚子痛！」

原PO表示，起初覺得肚子痛並不是男友的過錯，但時間一久就累積了許多怨氣，「還會直接停在路上不能動，有夠煩人！」而男友也不聽勸告，拒絕去看醫生，讓原PO忍無可忍，決心結束這段戀情。

不過後來原PO也補充，她曾為了男友的用心研究、選購益生菌，也陪男友一起去就醫，但男友每次都三分鐘熱度，不肯持續治療、改善，原PO一度想從飲食下手，準備許多青菜水果，男友仍執意要吃炸雞。而男友肚子痛的情況從交往以來已經持續3年，原PO根本不敢想像兩人的未來，「哪天我羊水破了，他跟我說：等一下！我肚子痛要去上廁所」。

貼文曝光後，引發網友熱議，「這是我聽過最好笑的分手理由」、「聽起來很荒謬，但每天大4、5次好像真的不正常」、「我前男友也突然一直在大便，見面也一直去大便，後來分手才知道劈腿半年」、「這該屎的愛」、「是不是跟你在一起讓他覺得壓力大，導致腸腸出狀況」。

不過，這則貼文也意外釣出一票網友指出，男方可能罹患了腸躁症，直說原PO：「根本不懂」。根據《長庚醫療財團法人》衛教資訊，腸躁症是一種長期性且反覆發生的狀況，可能在任何時間發生一個或多個徵狀，嚴重程度不一、變化很大，目前仍不知道腸躁症的確切成因，而因為腸躁症不會有生命危險，治療目標以減輕徵狀，恢復正常活動，和提高生活品質為主，常見的方式如：增加身體的活動力、改善飲食，以及藥物治療。