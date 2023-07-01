第34屆金曲獎頒獎典禮今（1日）晚間盛大舉行，典禮主持由韋禮安獨挑大樑，而在艾怡良和James Fauntleroy頒發最佳單曲製作人獎時，誤把得獎人頒給陳建瑋，而他上台感言講一半就下台， 讓全場都傻眼。

艾怡良先是把得獎人念成評審長「陳建騏」，後來疑似不認得字，念「陳建...」後，還向旁人求救，因入圍者只有陳建瑋，所以旁白提醒是陳建瑋，因此陳建瑋上台領獎，結果他上台致詞到一半，工作人員衝上台和艾怡良告知失誤了，艾怡良趕緊上前道歉，原來是她頒錯了，真正的得獎人是嘟嘟、周已敦，全場尷尬。不過陳建瑋大方圓場，笑說：「我現在變頒獎人了。」

最佳單曲製作人獎得獎者是嘟嘟、周已敦。（圖／台視提供）

陳建瑋感言講一半就下台。（圖／陳俊吉攝）

對此，艾怡良經紀人代替艾怡良表示：「剛剛忙著道歉，非常珍惜主辦單位給的頒獎機會，所有意見都虛心接受，我會一位一位去親自道歉。謝謝大器的建瑋哥！常合作的嘟嘟我也覺得很不好意思，也會再和周已敦致歉。」

其實本屆金曲獎狀況不斷，除了麥克風爆音、鏡頭太晃外，導播切換鏡頭的方式，也引起不少抱怨，在陳綺貞上台頒發「年度歌曲獎」時，播放入圍名單畫面卡了數秒，還疑似插播了其他歌曲，讓網友都相當傻眼。