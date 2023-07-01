大陸中北大學根據兵推結果，稱共軍只需24枚極音速飛彈，就能擊沉美國福特號航艦打擊群。但台灣智庫重演兵推後指出，實際打擊效果可能僅有三分之一。退役少將栗正傑表示，中北大學兵推，美航母戰鬥群在台灣東北方175公里的海域上，若使用超高音速飛彈，在那麼高的速度，裝載的彈藥加上重力加速度，是有可能辦得到。

栗正傑1日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，中北大學兵推，24枚飛彈就可以擊沉美國的航母戰鬥群，因為中北大學兵推時，把美國的航母戰鬥群，擺在台灣東北方175公里的海域上；台灣智庫則說，航母擺在那邊是給人家打。可是這個位置是在東海，也就是現在美國B-1B轟炸機的位置。

栗正傑接著指出，因為上方是沖繩群島，下面是台灣，所以美國航母戰鬥群一定擺在台灣東北方那個地方。台灣海峽200公里，航母戰鬥群必須到這個位置，才可以對中國大陸形成一種戰性威嚇。美航母戰鬥群不擺在那裡，要擺在哪裡。

栗正傑更點出，航母戰鬥群要進來打你，一定要在它的射程之內。中北大學使用的是超高音速飛彈，終端速度10馬赫，那麼高的速度，裝載的彈藥加上重力加速度，有可能辦得到；若是一般導彈，俄羅斯要800枚，才可能摧毀美國一個航母戰鬥群。但他不曉得台灣智庫兵推時，是使用什麼樣的導彈。