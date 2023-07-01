在河內方面抗議大陸船隻在其水域航行後幾星期，美國航空母艦雷根號(USS Ronald Reagan ,CVN-76)抵達越南中部的峴港展開訪問。美國顯然正在深化與越南的關係，圍阻中國大陸的目的不言而喻。對此，前立委郭正亮1日就表示，「事實上未來中國大陸的航母也會有類似的行動，去別的國家繞一繞，停在人家港口」，引發討論。

郭正亮1日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「雷根號這次去峴港，我們應該叫敦睦外交，因為這不是軍演，而中國大陸傳出轟-6K抵近對它做偵查，但並沒有進一步的動作」，郭正亮更指出，「事實上未來中國大陸的航母也會有類似的行動，去別的國家繞一繞，停在人家港口，那不是軍演，事實上中越聯合海軍演習，真的比較罕見」。

郭正亮直言，「所以我覺得這個就是越南方開始在軍事上做一些修正，我認為有可能在政治、軍事上發生一些變化，事實上東南亞國家大部分都想要兩邊左右逢源，並沒有一定要靠哪一邊」，郭正亮最後也說，「以南海行為準則來說，越南方我認為是沒有問題，問題在於菲律賓，菲律賓確實跟中國大陸比較緊張一點，因為美國不斷地在菲律賓強化，要新蓋基地」。