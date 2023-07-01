金曲34今(1日)晚間在台北小巨蛋舉行，由HUSH得到華語歌王，打敗了MC HotDog熱狗、熊仔、吳青峰、、鶴 The Crane、趙雷，他笑說兩個月前三度確診，可能是因此得到「三陽開泰」的好運，他在台上表示覺得做音樂的人其實很像廚師，要處理人生的酸甜苦辣，「就像我今天應該是紅毯第一辣」，也謝謝評審今晚選出他，把他這道菜搬到舞台上。

至於HUSH得獎的理由，評審認為他在音樂中交出完整的自己，聲音處理細緻，達到人歌合一的境界。評審團主席陳建騏稍早表示，這次評審過程相當激烈，直到下午4時才定案，大家都充分表達了自己的意見，交出這個名單大家問心無愧，華語男歌手是最難評的，選了3輪才有定論，原本是HUSH、吳青峰、熊仔，最後一輪則是在HUSH跟吳青峰間做選擇，有評審認為HUSH這次的聲音恰如其分，不管是歌詞或曲，都可以感覺他把自己內心掏出來跟大家分享，青峰也是，但由於HUSH的作品感覺比較直接，因此勝出。

HUSH出生時本名叫陳家偉，後來改名為陳品赫，本來是Hush! 樂團的主唱，出名的代表作是天后孫燕姿的歌曲《克卜勒》，接著也陸續替徐佳瑩、丁噹、張惠妹等天后作詞作曲。HUSH至今已經發行過3張專輯、6首單曲，去年便以《衣櫃歌手》獲得第33屆金曲獎最佳作曲人獎，今年更是進一步得到華語男歌手大獎。

《第34屆金曲獎頒獎典禮》於7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視公司將於當日下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮；《2023金曲國際音樂節》則於6月28日至30日登場，系列活動相關訊息請搜尋金曲活動官網或追蹤FB【金曲GMA】粉絲專頁。