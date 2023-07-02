民進黨爆發性騷吃案後，引發各界關注性騷擾議題。據統計，我國去年有94％以上的事業單位受僱人數不到30人，而依性別工作平等法規定，只有30人以上的事業單位需訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，代表多數單位連申訴辦法都沒有，有婦女團體就呼籲，一旦小型單位勞工遭性騷擾可能連申訴管道都沒有，呼籲應如委託外部團體專業服務，一旦發生性騷後，讓僱主也能尋求協助。

勵馨基金會執行長王玥好表示，我國性騷擾處理依場域不同分別在性別工作平等法、性別教育平等法及性騷擾防治法中處理，但現行連第一線專業人員可能都搞不懂要適合哪一個法，建議在整合3法性騷擾處置前，應先設立單一窗口。

王玥好說，由於此次修法又急又快，3法仍難以整合，建議可以設置人才庫、被害者服務資源，而多數事業單位因人數未滿30人，小型單位受僱勞工可能沒有申訴管道，也是職場性騷擾黑數偏高的原因之一，呼籲應提供外部委員會機制讓雇主遇到勞工遭性騷擾時也可以尋求協助。

前立委、婦女新知基金會前董事長尤美女今天出席婦女新知老照片展回憶，其實在1994年因小紅帽運動等事件，曾發起「反性騷擾大遊行」。

前勞委會立委、婦女新知基金會前董事長王如玄則認為，兩性工作平等法立法至今已逾20年、且當初就有性騷擾防治條文，但重點在於未被落實，「法律不是沒有、就是沒有被落實」。