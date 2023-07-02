雲林縣出現今年首例登革熱確診病例，古坑鄉東和村1對夫婦，6月26日2人因發燒、嘔吐、起紅疹及腹瀉就醫，6月30日經PCR檢測確診。雲林截至7月1日共通報12例疑似個案（古坑9例、斗六1例、林內1例、北港1例），2例確診，另2例快篩陽性，尚待PCR檢測確認。

雲林縣長張麗善表示，近日午後常有強降雨，易使戶內外容器積水，恐孳生大量病媒蚊，呼籲民眾落實居家環境巡檢，把握「巡、倒、清、刷」原則，戶內外不要有積水容器，清除孳生源，縣府及公所亦將加強社區預防性噴消，請大家並肩合作一起動起來，才能防止疫情擴散。

縣衛生局長曾春美說，雲林縣自出現本土登革熱個案，縣長即指示成立登革熱防治應變中心，透過跨局處動員分工並與古坑鄉公所合作設立登革熱防治工作小組，疾病管制署南區管理中心亦派員配合衛生局，針對確診個案農作地點及住屋周圍半徑50公尺進行病媒蚊密度調查，同時進行孳生源清除及消毒，並持續對社區附近住戶健康監測。

曾春美指出，1日衛生局派員至東和及荷苞社區活動中心開設登革熱快篩站，共篩檢119名民眾，發現2例NS1快篩陽性，均已轉介醫院進一步確認及治療，2日將在高林社區活動中心設站快篩，期能提前發現個案進行防治。