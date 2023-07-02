網紅星宣日前指控「反骨男孩」團長酷炫偷拍私密片，對此，酷炫坦言過去在情感上不成熟，卻強調：「沒有做任何違反法律的行為」，同時表示一切交由司法審判。1日，星宣更新限時動態，表示酷炫傳匿名訊息給她道歉，談到最後卻註銷帳戶，忍不住砲轟：「你為什麼不像個男子漢好好面對」，並放話：「記者會見。」

星宣今(1日)晚間發出多張對話截圖，可見有人使用匿名帳號寫下：「抱歉，會刪除(私密片)」，並表示有一項附帶條件，見此，星宣回覆：「你是本人嗎？請說」，接著詢問：「全部嗎？要怎麼證明？」對方則回：「下星期一通知妳到工作室，那時會當面刪除。」

隨後星宣質問：「你傷害多少人，那種聲明不就是要法院見？那如你所願」，同時要求使用原本的帳號溝通，對方卻立刻拒絕，還告知使用小帳號傳訊息，目的是希望私下解決，然而星宣不買帳，質問：「約你工作室就是鴻門宴不是嗎？」也承諾不會截圖後發在網路上，接著撥打多通電話，卻未被接聽。

之後星宣發現帳號被註銷了，感到非常不滿，曬出該帳號頁面的截圖畫面，怒轟：「我知道是你，馬上註銷小帳是你的慣用手法，對話文字的排序邏輯也是」，接著嗆聲：「你為什麼不像個男子漢好好面對，小手段到後面只會黔驢技窮，記者會見。」

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