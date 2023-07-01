法國巴黎郊區一名17歲北非裔少年周二（6月27日）駕車遇警方攔檢拒絕盤查竟遭員警槍殺身亡，激發巴黎部分民眾激憤抗議並演變成大型騷亂、延燒全國多地未歇，截至周五深夜，全國逾2000人被捕，200多名警察受傷。法國足球巨星姆巴佩呼籲民眾「停止自我毀滅」，讓這場騷亂結束。
英國廣播公司週六（1日）報導，名聞全球的法國足星姆巴佩（Kylian Mbappe）稍早發布聲明呼籲大眾停止暴亂舉動：「我們很多人出身於勞工階級的鄰里社區，痛苦與悲傷大家感同身受。但是，懷著無助的心情目睹這場自我毀滅的過程，悲傷之情已變得複雜許多。」
他說，「這股憤怒的核心關鍵，大家都懂」，然而「暴力不能解決任何問題，在無可避免演變成以暴制暴時更加無效......各位正在毀壞你的財產、你的社區、你的城市」。
姆巴佩說，時間應該優先用於哀悼、對話與重建，而非暴力。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。