法國巴黎郊區一名17歲北非裔少年周二（6月27日）駕車遇警方攔檢拒絕盤查竟遭員警槍殺身亡，激發巴黎部分民眾激憤抗議並演變成大型騷亂、延燒全國多地未歇，截至周五深夜，全國逾2000人被捕，200多名警察受傷。法國足球巨星姆巴佩呼籲民眾「停止自我毀滅」，讓這場騷亂結束。

英國廣播公司週六（1日）報導，名聞全球的法國足星姆巴佩（Kylian Mbappe）稍早發布聲明呼籲大眾停止暴亂舉動：「我們很多人出身於勞工階級的鄰里社區，痛苦與悲傷大家感同身受。但是，懷著無助的心情目睹這場自我毀滅的過程，悲傷之情已變得複雜許多。」

Kylian Mbappé :



•‘’La violence ne résout rien’’.



•C’est ‘’un veritable processus d’auto-destruction’’ https://t.co/ZsNRbBsj2Z — Jean-Michel Glachant (@JMGlachant) July 1, 2023

他說，「這股憤怒的核心關鍵，大家都懂」，然而「暴力不能解決任何問題，在無可避免演變成以暴制暴時更加無效......各位正在毀壞你的財產、你的社區、你的城市」。

姆巴佩說，時間應該優先用於哀悼、對話與重建，而非暴力。