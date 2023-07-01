34屆金曲獎頒獎典禮鬧出大烏龍，頒獎人艾怡良念錯得獎人名字，導致陳建瑋感言說一半被請下台，現場尷尬不已，艾怡良也因此遭灌爆臉書，事後陳建瑋在臉書發文曝光當下狀況，大氣一句話更讓網友秒轉粉。

艾怡良先是把得獎人念成評審長「陳建騏」，後來疑似不認得字，念「陳建...」後，還向旁人求救，因入圍者只有陳建瑋，所以旁白提醒是陳建瑋，但依然搞錯人，結果後者上台致詞到一半，被請下台，讓現場尷尬不已。

不少憤怒網友湧入艾怡良臉書破口大罵：「頒獎人沒做功課未免太扯」、「還在外國人面前直接丟臉」、「根本不尊重典禮」、「看到好生氣」。

不過人還在現場的陳建瑋，在臉書發文幫艾怡良緩頰，表示事後艾怡良有特地找他再三道歉，滿懷著歉意，陳建瑋表示自己其實一點都不在意，有入圍就已經很開心了，不會感到遺憾，更自嘲「我現在變頒獎人了」。

網友紛紛打氣留言：「這回應EQ太高了」、「超級讚的，所有觀眾都認識你了」、「很有風度！反應超快！救了艾怡良」、「明年金曲獎直接名正言順找你來頒獎了啦」、「從路人秒變粉絲」、「超強的救場」、「你真的很棒」、「被圈粉了」。