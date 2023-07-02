《財訊》採訪團隊眼前這位蓄著美式鬍，一身時尚打扮的型男，是SOLE美國國際物流協會台灣分會新一屆理事長詹斯敦，看似從時尚圈走出來的他，竟是位物流產業專家。一如這樣衝突的反差，詹斯敦將帶著新思維，為仍然傳統的台灣物流產業注入新點子。

快遞員出身 與物流業結緣

詹斯敦有位外交官父親詹秀穎，求學時期幾乎跟著父親各國駐地，精通英文、西班牙文、中文等語言。紐約州立大學商管系畢業後，他經過父親朋友的介紹，進到FedEx旗下子公司做起「與國際商務有關的工作」。

「到最後我才知道原來就是快遞員，每天就是繞甘迺迪機場一圈，收取進口到紐約的報關文件，薪資是每個月1200美元。」接受《財訊》採訪時，詹斯敦苦笑著回憶人生的第1份工作，工作內容一度讓他心灰意冷，但也成為他踏進全球物流產業的機運。

因為大型物流業者在全球各地都會有合作的貨代公司，詹斯敦因此被當時還在台灣營運的永聯貨代挖角。回到台灣後，他先後陸續嘗試過貨代、供應鏈軟體系統等工作，也正好碰上了台灣政府為了改善大企業的外部物流，而推動的「物流D計畫」時代。

根據《財訊》報導，當時，台灣的物流產業十分落後，有時還得靠著傳統的電話或傳真進行貨物確認。恰好，中華民國物流協會的創辦人蘇隆德，希望引進美國的物流體系認證，而有美國物流背景的詹斯敦，就飛到了美國，將SOLE美國國際物流協會的物流架構引進台灣，這樣的經驗也讓詹斯敦在2002年成為台灣分會的理事長，當時年僅27歲。

其後，詹斯敦又為了幫助德勤會計師事務所切入中國供應鏈顧問業務，飛到了中國工作，甚至自行創設了物流諮詢顧問公司。在中國工作了10年，一度也以為要在中國常駐的他人生峰迴路轉，為了專注治療被診斷有嚴重聽損的兒子，2017年回到台灣。

《財訊》也發現，今年，詹斯敦2度當上SOLE美國國際物流協會台灣分會理事長。他重新盤點台灣物流產業的發展，發現台灣的物流依舊是破碎並缺乏數位化的行業；但換個角度思考，傳統的流程如果能夠變革、營運模式也可以嘗試創新，整個產業可以突破的機會點仍多。