根據《財訊》報導，在推特上以「區塊鏈偵探」聞名的ZachXBT，去年6月發布「麻吉大哥（黃立成）的故事：挪用2.2萬枚以太坊、十多項失敗專案」調查報告，指控台裔音樂家與區塊鏈名人黃立成割韭菜，導致多人損失數百萬美元。

在事件滿週年後的6月16日，黃立成向美國法院正式對ZachXBT提起「誹謗」訴訟，但ZachXBT也不甘示弱，收到傳票後立刻創建錢包籌措訴訟費用，不到一天，就收到超過100萬美元的加密貨幣捐款，連幣安（Binance）執行長趙長鵬（CZ）和火幣創辦人孫宇晨都表態捐款支持，讓這場訴訟戰更備受矚目。

以大量金流截圖佐證寶島金融操縱手法

根據《財訊》報導，在ZachXBT的調查報告中指出，黃立成從2017年跨足區塊鏈，創立秘銀（Mithril）投資謝國樑、（Czhang Lin）和田萊恩（Ryan Terribilini）創辦的一站式數位資產管理平台寶島金融（Formosa Financial），但之後就挪用了寶島金融2.2萬枚以太坊，並在四年裡，推出了十幾個ICO（初次代幣發行）與NFT（非同值化代幣）項目，以拉高出貨（pump and dump）、操縱市場的方式，讓投資人損失數百萬美元。

事件爆發後，黃立成否認所有相關指控，NFT收藏與交易平台xtingles前瞻長Andy Drewie也指爆料有誤，並稱寶島金融事件的真正反派是寶島金融創辦人兼執行長 Ryan Terribilini。不過，ZachXBT繼續提出更多金流關，解釋他的推測邏輯。

《財訊》報導指出，如今即便黃立成提告，ZachXBT也沒有示弱的意思，不但大動作反擊，表示將在法庭上捍衛言論自由，「Machi很富有，但我不是；他想用他的錢讓我閉嘴，我需要你們的幫助才能讓真相保存，」隨後即創建錢包地址來籌募訴訟費用。

近幾年幣圈暴起暴落，但由於定義不明，外界仍認為加密貨幣訴訟很難成立。沒想到ZachXBT宣稱，在一天內就募集到超過價值100萬美元加密貨幣捐款，趙長鵬更公開捐贈5萬美元、孫宇晨捐1萬美元 ，鼓勵ZachXBT繼續戰鬥。

鏈圈大咖群起力挺，麻吉大哥會退讓嗎？

《財訊》分析，誹謗雖然不容易成立，但對ZachXBT也不完全有利。一位幣圈人士分析，由於ZachXBT指控黃立成的是「操縱市場」、割韭菜，雖然有各項明確的鏈上數據，但既不是金融領域的非法集資，也不是證券型代幣，而是性質類似「遊戲點數」的NFT代幣，參與者損失的也並非法幣、而是加密貨幣，法院該用證券交易法、刑法、民法還是哪條法律來衡量情節正當性與損失嚴重性？

《財訊》分析，對於黃立成來說，卻是有必要提起告訴，一方面透過司法對ZachXBT造成壓力，且該文的確有可能導致成千上萬人因此誤會他，致使他的聲譽與商譽受損。