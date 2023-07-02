婚姻市場中有房沒房真的有差嗎？話題引起網友們熱烈討論，許多人認為，30歲是一個關鍵點，30歲以後沒有相關規劃，就可能會被認為沒有目標與上進心，進而降低在婚姻市場中的受歡迎程度。

網友在PTT論壇發文表示，「有些人說成家沒買房，在婚姻市場價值會打折，但是又有一派人講沒差不影響，不過父母那輩好像都覺得有差，之前賣八德舊房時，買方也是成家當新房。」

原Po接著表示，「說實話，大家覺得有沒有差？」如果有差，現在沒房的單身族會不會有求偶焦慮，網友們紛紛留言表達意見，不少人點出30歲是分界點，「個人覺得30歲以後如果沒有規劃，是扣分的」、「30歲還買不起，但至少要存錢」、「30歲以後結婚更重視物質。」

不過也有人認為沒差，找到價值觀相同的另一半一起努力才最重要，「沒差，我也是沒房沒車，認識我太太一起拼起來的」、「我覺得個性比較重要」、「沒差，有錢才是真的，淨資產比較重要」、「根本沒差，覺得有差的只是魯蛇台男在找藉口而已。」